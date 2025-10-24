Ида Галич и Ксения Бородина ответили Насте Ивлеевой, которая обвинила их в сговоре с мошенниками

В последнее время среди российских блогеров-миллионников все чаще происходят кражи аккаунтов в Instagram*. Жертвами преступников уже стали Ида Галич и Ксения Бородина, которые все же смогли вернуть себе доступ, а также Оксана Самойлова и Ольга Бузова, бьющиеся сейчас за возможность выйти на связь со своими подписчиками.

Между тем в Сети вирусится теория о том, что звезды сами отдают свои блоги мошенникам ради хайпа. Эту идею подхватили в медиа Насти Ивлеевой "Настежь", где опубликовали видео мужчины, утверждающего, что блогеры сговорились с хакерами.

После выхода новости в соцсетях вспыхнул настоящий скандал. Первой отреагировала Ксения Бородина. Телеведущая эмоционально высказалась в адрес Ивлеевой и подчеркнула, что пережила настоящий ужас, пока пыталась восстановить доступ.





"Настя, ты там куриным пометом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?!" – возмущается телезвезда.

На сторону Бородиной встала и бывшая подруга Насти Ида Галич. Она не скрывала своего разочарования в бывшей подруге.

"Я понимаю, когда такие теории предлагают люди, далекие от блогинга. Но у Насти, которая сама являлась мастодонтом социальных сетей, увидеть подобное мнение?" – удивилась Ида.

Она напомнила, что многие блогеры действительно пережили тяжелые моменты, в том числе и она сама. У Галич взломали аккаунт практически сразу после родов, и, как рассказала сама Ида, она буквально разрывалась между "лактациями, бессонными ночами и походами в полицию".





Сама Ивлеева не стала молчать после волны критики. Она заявила, что как СМИ опубликовали одну из версий происходящего. Подобные посты появились и в других изданиях. Однако критика полилась именно в сторону нее, отмечает Настя.

"Мы (редакция) лишь показали разные точки зрения на ситуацию. Пытаемся в журналистику. Очевидно, что это редакционный контент. А чего бы на девчонок наших уважаемых из Антиглянца не напасть – они до нас успели разогнать мнение айГуцала. Еще страннее, что претензии даже не к первоисточнику", – парирует блогерша.





Напомним, Ивлеева и Галич путь в блоггинге начинали вместе и были лучшими подругами. Однако в какой-то момент пути звезд соцсетей разошлись.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.