Модели Бьянке Балти, которая борется с раком, отказали в участии в показе Victoria's Secret

Итальянская супермодель Бьянка Балти рассказала, что хотела выйти на подиум Victoria’s Secret, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с онкологией. Однако бренд отказал, объяснив это отсутствием мест в шоу.

41-летняя Бьянка призналась, что лично написала представителям бренда и попросила позволить ей выйти на подиум вместе с другими моделями. По словам Балти, ей хотелось показать, что даже после тяжелых испытаний женщина может оставаться красивой, уверенной и сильной.

"Я не самая молодая, не самая стройная и не самая подтянутая. Но я сильная, смелая, живая и, черт возьми, все еще сексуальная", – написала звезда подиума.

Несмотря на отказ, Бьянка заявила, что не испытывает обиду. Она призналась, что сделала этот шаг ради других – чтобы напомнить, что болезнь не лишает женщину ее женственности и достоинства.



Для Бьянки это предложение было символичным: почти двадцать лет назад, она уже выходила на подиум Victoria’s Secret.



Напомним, в 2024 году врачи поставили ей диагноз – рак яичников третьей стадии. Еще раньше Балти перенесла операцию по удалению молочных желез из-за высокой вероятности развития онкологии. Операцию по удалению яичников она тогда отложила, поскольку мечтала еще стать мамой.

Несмотря на сложное лечение, Бьянка не отказывается от публичной жизни: появляется на мероприятиях, дает интервью и поддерживает женщин, которые проходят через подобные испытания.

Сейчас звезда воспитывает двух дочерей – Матильду и Мию – и говорит, что именно они помогают ей не сдаваться и каждый день напоминать себе, что сила и красота живут внутри.