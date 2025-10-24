Бритни Спирс в нетрезвом виде села за руль и устроила ДТП

Недавний инцидент с американской поп-принцессой Бритни Спирс едва не закончился трагедией. После вечера в модном ресторане певица устроила опасный заезд по улицам Лос-Анджелеса, последствия которого могли быть непоправимыми.

Свидетели сообщают, что 43-летняя звезда покидала заведение в компании подруги, находясь явно в нетрезвом состоянии. Несмотря на это, Спирс самостоятельно села за руль своего автомобиля, что стало началом целой цепи опасных происшествий.

При выезде с парковки певица едва не сбила собственную спутницу, после чего направила автомобиль на полосу встречного движения. В ходе этой рискованной поездки произошло столкновение с другим транспортным средством, однако до вызова полиции дело не дошло.

Оказавшись возле собственного особняка, Бритни напрочь забыла код от электронных ворот и в течение долгого времени безуспешно пыталась попасть на территорию своего владения. По словам очевидцев, она предпринимала множество попыток ввести правильную комбинацию, пока наконец не добилась успеха.

По мнению инсайдеров, столь резкий срыв Бритни Спирс якобы напрямую связан с недавним выходом скандальных мемуаров ее бывшего супруга Кевина Федерлайна. В своей книге танцор привел шокирующие подробности их совместной жизни, включая эпизоды с ножами в детской комнате и употреблением запрещенных веществ.