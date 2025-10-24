Певица Алекса объявила о расставании с мужем Вячеславом Дайчевым

Певица Алекса, известная широкой публике по проекту "Фабрика звезд", удивила поклонников заявлением о расставании с супругом Вячеславом Дайчевым. На странице артистки в социальной сети появилось эмоциональное сообщение. 37-летняя исполнительница подчеркнула, что в их совместной жизни было много светлых моментов, а также выразила благодарность бывшему избраннику за рождение дочери Адрианы.

Однако многие подписчики отнеслись к новости с изрядной долей скепсиса. Причиной недоверия стала аналогичная публикация, сделанная весной текущего года. Тогда певица уже сообщала о разрыве, но впоследствии объяснила это взломом личного аккаунта.

Напомним, Вячеслав ради связи с Алексой оставил свою предыдущую избранницу Александру Сивкову, находившуюся на тот момент в положении. Несмотря на рождение сына, мужчина практически не участвует в жизни ребенка от предыдущих отношений.

Любопытно, что официально свои отношения Алекса и Вячеслав Дайче узаконили лишь год назад, хотя их роман длится уже около четырех лет. За это время артистка неоднократно становилась объектом критики из-за обстоятельств начала этого союза.