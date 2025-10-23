Пи Дидди подвергся нападению в тюремной камере

Шон Комбс, известный миру как Пи Дидди, едва не стал жертвой кровавого нападения в камере бруклинского следственного изолятора. Инсайдеры раскрывают шокирующие детали произошедшего.

По словам давнего друга музыканта Чарлуччи Финни, ночью в камеру к спящей знаменитости пробрался другой заключенный. Злоумышленник приставил к горлу рэпера самодельное лезвие, изготовленное в тюремных условиях. Проснувшись, Комбс обнаружил острие у своей шеи. До сих пор не ясно, что именно предотвратило трагедию – собственная самооборона артиста или своевременное вмешательство тюремной охраны.

Однако близкие музыканта считают, что это был не столько реальный план убийства, сколько демонстративный акт запугивания. В тюремной иерархии нападение на известного заключенного может принести преступнику особый статус и уважение среди сокамерников. Но, судя по всему, с Пи Дидди такая тактика не сработает – как отмечают те, кто его знает, уроженец Гарлема привык к суровым испытаниям.

Этот инцидент подтверждает опасения адвокатов рэпера, которые неоднократно заявляли об угрозах жизни их подзащитного. Юристы пытаются добиться перевода Шона Комбса в более безопасное учреждение, где он сможет отбывать оставшийся срок без постоянного риска для жизни.

Напомним, что Пи Дидди был осужден за серьезные преступления, включая организацию проституции и торговлю людьми. В настоящий момент президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования рэпера. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.