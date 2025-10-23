Первый муж выступил в защиту Бритни Спирс из-за мемуаров второго супруга

На днях разгорелся новый скандал, связанный с именем Бритни Спирс. Поводом стал выход откровенных мемуаров Кевина Федерлайна, второго супруга певицы. Однако на защиту исполнительницы неожиданно встал ее первый избранник, с которым официальные отношения продлились менее трех суток.

Джейсон Александер, чей кратковременный брак с поп-дивой уже давно перестали обсуждать, опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях. В своем посте он подверг резкой критике поведение Федерлайна, обвинив его в сознательном искажении фактов и попытке заработать на имени бывшей супруги.

По словам Александера, недавно он лично общался со Спирс и счел ее состояние абсолютно адекватным. Мол, она была трезвой, счастливой и ясно мыслящей. Он подчеркнул, что истинное желание Бритни – всего лишь право на приватность и возможность самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

Возмущение у первого мужа певицы вызвала и тактика запугивания, которую, по его мнению, применяет Федерлайн. Александер заявил, что Кевин и его окружение искусственно создают слух о психической нестабильности звезды, чтобы вновь ограничить ее свободу. При этом в ход идет грязный прием – манипуляции с общими детьми и создание образа Бритни как некомпетентной матери.

Напомним, что за время опекунства, длившегося почти тринадцать лет, ни один из причастных к этому людей так и не принес своих извинений певице. Многие наблюдатели отмечают, что нынешняя ситуация удивительным образом повторяет прошлые события, когда ближайшее окружение Бритни Спирс использовало ее уязвимое положение в собственных интересах.