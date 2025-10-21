Дональд Трамп рассматривает возможность помилования Пи Дидди

По сообщат TMZ со ссылкой на свой источник в Белом доме, Дональд Трамп всерьез размышляет о смягчении приговора Шону Комбсу, более известный миру как Пи Дидди. Решение, которое может стать судьбоносным для музыканта, президент способен принять буквально в течение нескольких дней.

Несмотря на то, что некоторые высокопоставленные советники призывают главу государства не спешить с помилованием, итог обсуждений предсказать сложно. Как известно, Трамп славится своей приверженностью личным решениям, не всегда совпадающим с рекомендациями окружения. Эта ситуация, судя по всему, не станет исключением.

Напомним, что Комбс был осужден за серьезные преступления, включая организацию проституции и торговлю людьми. Суд приговорил его к нескольким годам заключения, из которых он отбыл лишь небольшую часть. Если президент воспользуется своим правом, музыкант сможет покинуть тюрьму досрочно.

Этот шаг выглядит особенно интересным на фоне прошлых политических разногласий между Трампом и рэпером. В свое время Комбс поддерживал на выборах Джо Байдена, что явно не добавило ему симпатий со стороны действующего президента.

Ситуация с Пи Дидди обсуждается в контексте недавней практики Трампа по пересмотру громких судебных дел. Совсем недавно глава государства уже смягчил наказание для бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса, что породило слухи о возможной череде подобных решений.