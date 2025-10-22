Павел Прилучный решил обжаловать место жительства сына через суд

Актер Павел Прилучный подал апелляцию, пытаясь изменить решение суда о месте проживания своих детей от брака с Агатой Муцениеце.

Ранее Головинский районный суд оставил сына с их матерью и обязал Прилучного платить алименты. Звезда сериала "Мажор" с таким решением не согласился и решил добиваться пересмотра дела о месте жительства Тимофея. Также сообщается, что актер намерен снять с себя обязанности по выплатам алиментов. Его жалобу уже направили в Московский городской суд, где вскоре состоится очередное слушание.

Напомним, звезды "Закрытой школы" объявили о разводе пять лет назад после нескольких лет брака. У них двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. После расставания актеры не раз обсуждали вопросы воспитания наследников, в том числе в зале суда, но договориться так и не смогли.

Сами актеры пока не комментировали происходящее. Прилучный вместе со второй супругой Зепюр Брутян и младшим сыном Микаэлем сейчас за границей. А Муцениеце вот-вот в третий раз станет мамой. Этим летом она вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу.