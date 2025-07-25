Суд оставил сына Прилучного и Муцениеце с мамой

25 июля в Москве завершилось громкое разбирательство между бывшими супругами – Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. Спор, длившийся почти 10 месяцев, касался самого дорогого – места жительства их 12-летнего сына Тимофея. Теперь официально решено: мальчик будет жить с мамой.

История началась в августе прошлого года, когда подросток переехал к отцу. С тех пор, по словам защиты Агаты, ребенок практически не видел мать. Контакты были сведены к минимуму, встречи – редки и напряженны. Адвокат актрисы уверяла, что сын был буквально отрезан от общения с семьей со стороны Муцениеце: якобы Прилучный сменил номера телефонов, ограничил переписку и даже подключил охрану, которая не давала Агате возможности встретиться с ребенком.

Сторона Павла эти обвинения называла не более чем "вбросами" и утверждала, что актер лишь прислушивался к мнению сына, который сам хотел жить с отцом. В то же время Агата настаивала на повторном допросе Тимофея в суде, подозревая, что на мальчика оказывают давление. Заседания переносились снова и снова, пока наконец не было принято окончательное решение.

Суд постановил, что отныне Тимофей будет проживать с матерью. Но отец не теряет прав – Павел может общаться с сыном, не спрашивая на это разрешения у Агаты, и сохраняет доступ к ребенку. Адвокат актрисы Наталья Мелешкина после заседания заявила, что Тимофей у мамы с 21 июня.

"Это победа над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями. Сейчас ребенок находится с мамой, она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут", – высказалась представитель Муцениеце.

Актеры на последнее заседание не явились, а потому все внимание было приковано к их представителям. Комментариев от звездных родителей пока не поступало, и остается только догадываться, как это решение скажется на и без того сложных отношениях бывших супругов. Адвокат Прилучного Оксана Даниелова заявила, что они намерены обжаловать вынесенное судом решение.