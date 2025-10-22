Старшая сестра Беллы и Джиджи Хадид вышла замуж

40-летняя Алана, старшая сводная сестра Беллы и Джиджи Хадид, официально стала женой продюсера Росса Уильямса. Торжественная церемония состоялась в солнечном Лос-Анджелесе.

Алана выбрала для торжества элегантное винтажное платье Vivienne Westwood с корсетом и длинным шлейфом. Под руку к алтарю ее вывел отец, 76-летний девелопер Мохамед Хадид. Среди гостей были и младшие сестры Аланы – Белла и Джиджи, которые пришли на церемонию в зеленых платьях и... босиком. Такой жест, по словам близких семьи, символизировал "естественность и близость к земле".



Свадьба прошла в окружении родственников и друзей, среди которых были сводный брат невесты Анвар, мать Аланы – Мэри Батлер, а также нынешняя возлюбленная Мохамеда Кени Сильва. Атмосфера праздника была расслабленной и семейной, а фотографии со свадьбы уже появились в британском Vogue.



В интервью изданию Алана призналась, что встретила избранника в дэйтинг-приложении, когда уже почти потеряла надежду найти "своего человека", но сделала последний "свайп" и увидела фото "того самого".



Алана – модельер, продюсер и бизнес-леди, основавшая компанию Watermelon Pictures. В последние годы она начала карьеру модели и даже принимала участие в показах в рамках Недель моды.



Напомним, Мохамед Хадид был женат дважды: от первого брака с Мэри Батлер у него две дочери – Мариэль и Алана, а от второго – с Иоландой Хадид – на свет появились Джиджи, Белла и Анвар.