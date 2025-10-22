Адвокат Павла Прилучного объяснила апелляционную жалобу на решение суда о проживании сына

Казалось, затяжной конфликт между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце был исчерпан. Суд определил, что их двенадцатилетний сын Тимофей останется жить с матерью. Но неожиданный ход звезды сериала "Мажор" вновь взбудоражил общественность. Выяснилось, что актер подал апелляционную жалобу в Московский городской суд, вновь оспаривая прежние договоренности.

Однако адвокат Прилучного спешно заявляет, что эта история не имеет отношения к новой битве за ребенка. По словам защитницы Оксаны Даниеловой, документ был подготовлен и направлен еще несколько месяцев назад, когда ситуация в семье кардинально отличалась от нынешней. Тогда Тимофей проживал с отцом и его новой супругой Зепюр Брутян.

Сейчас, как утверждает представитель актера, обстоятельства переменились. Тимофей действительно живет с матерью и абсолютно счастлив. Муцениеце, которая ожидает третьего ребенка от своего нового избранника, музыканта Петра Дранги, смогла наладить отношения с сыном и устранить все прошлые недоразумения.

Павел Прилучный, по заверениям его юриста, полностью поддерживает желание ребенка и не собирается ничего менять. Заявленная апелляция является чисто техническим действием, направленным на исправление процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции. Ни о каком изъятии мальчика из материнского дома речи якобы не идет.