Рэпер Фараон впервые станет отцом

Во время недавнего выступления рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин) зрители заметили, что его жена, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Соня Егорова, появилась на сцене с заметно округлившимся животом. Кадры с мероприятия быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну слухов о возможной беременности "колдуньи".

Публика отреагировала мгновенно – зрители принялись скандировать артисту: "Отец! Отец!", подразумевая, что в семье исполнителя и его супруги ожидается пополнение. Сам Фараон слухи не комментировал, но фрагменты концерта уже набрали тысячи просмотров в TikTok и Telegram-каналах.

Напомним, ранее разговоры о беременности Егоровой уже появлялись. Во время участия в "Битве сильнейших" другие участники намекали на ее "интересное положение", а вскоре после этого Соня внезапно покинула проект. Тогда она уверяла, что это никак не связано с ожиданием ребенка.





Фараон и Соня Егорова объявили о своих отношениях три года назад. Пара официально оформила отношения в феврале 2023-го, устроив закрытую церемонию. С тех пор супруги стараются не раскрывать подробности личной жизни и крайне редко делятся совместными фото.

До брака с Егоровой Pharaoh был в отношениях с моделью Алесей Кафельниковой, дочерью известного теннисиста Евгения Кафельникова. Их отношения активно обсуждались в медиа: пара часто ссорилась и в итоге рассталась. Позже Алеся призналась, что в тот период боролась с зависимостью и тяжело переживала разрыв. Сейчас она в браке с предпринимателем Георгием Петришиным и воспитывает дочь.