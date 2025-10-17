Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде

Телеведущая Юлия Барановская оказалась в больнице во время рабочих съемок в Салехарде. По данным СМИ, 45-летней звезде стало плохо прямо на площадке – она пожаловалась на сильные боли в брюшной полости.

Юлию экстренно отвезли в местную больницу, где врачи приняли решение о неотложной операции. Сейчас звезда "Мужского/Женского" проходит восстановление в хирургическом отделении. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Несколько месяцев назад Барановская рассказывала, что перенесла абдоминопластику – операцию на животе, проведенную по медицинским показаниям. После рождения третьего ребенка у нее произошло расхождение мышц, и хирургическое вмешательство стало необходимостью. Медики не исключают, что нынешние проблемы со здоровьем могут быть связаны с возможными осложнениями после той процедуры.

В то же время в личной жизни телеведущей продолжается судебное разбирательство с ее бывшим супругом – футболистом Андреем Аршавиным, который требует сократить сумму алиментов на их общих детей в два раза.