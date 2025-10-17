София Ричи ждет второго ребенка от Эллиота Грейнджа

27-летняя модель и бизнесвумен София Ричи готовится стать мамой во второй раз. Дочь легендарного певца Лайонела Ричи поделилась радостной новостью в соцсетях, опубликовав снимок, на котором отчетливо видно ее уже объемный живот.

На кадрах модель позирует в уютной домашней обстановке – с собранными в небрежную прическу светлыми волосами и естественным макияжем. Звезда выбрала расслабленный образ: шоколадную блузу в белый горох и черные брюки.

"На пути к запуску этих малышей", – написала девушка под фото.





Публикация сразу же вызвала волну восторженных комментариев. Поклонники и друзья модели наперебой поздравляют будущую маму и желают ей и малышу здоровья.

София Ричи уже растит полуторагодовалую дочь Элли Эллис от своего мужа, музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Пара поженилась два года назад, а их свадьба в стиле "тихой роскоши" стала настоящим модным событием – о ней писали все глянцевые издания.

Ричи не раз признавалась, что материнство стало для нее новым этапом – она почувствовала уверенность, внутреннюю гармонию и научилась любить свое тело по-настоящему. После рождения первой дочери Софии удалось мягко восстановиться и вернуться к прежней форме, сбросив 23 килограмма без строгих диет и лишнего стресса.



