52-летнего Эминема заподозрили в отношениях со стилисткой Катриной Малотой

52-летнего рэпера Эминема (Маршалла Мэтерса), который старательно скрывает свою личную жизнь, заподозрили в новом романе. По данным западных СМИ, артист встречается со своей давней знакомой и стилисткой Катриной Малотой.

Как утверждают источники, Эминем и Малота познакомились много лет назад во время работы над музыкальными клипами исполнителя. С тех пор она сопровождала рэпера на съемках и проектах, отвечая за его образ и стиль. Когда именно профессиональные отношения переросли в роман, неизвестно, однако близкие к артисту отмечают, что Маршалл Мэтерс выглядит по-настоящему счастливым.

Катрина Малота – один из самых востребованных стилистов в индустрии моды и шоу-бизнеса. Она сотрудничала с ведущими брендами на Неделях моды в Нью-Йорке и Париже, преподавала в престижном колледже Сент-Мартинс в Лондоне и работала со звездами мирового уровня – Снупом Доггом, 50 Cent и Робином Тиком. Сейчас она живет в Мичигане и владеет собственным салоном красоты.

Эминем, обладатель пятнадцати премий "Грэмми", был дважды женат на Кимберли Скотт, с которой познакомился еще в школе. После второго развода в 2006 году артист больше не афишировал отношения, признавая, что долго не мог оправиться от прошлых переживаний.

Сейчас рэпер не только работает над новыми проектами, но и наслаждается ролью дедушки. Весной его дочь Хейли родила сына, а недавно приемная дочь Алайна объявила о беременности.