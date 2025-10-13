Эминем во второй раз станет дедушкой

52-летний американский рэпер Эминем готовится стать дважды дедушкой. Радостную новость сообщила его приемная дочь Алайна Скотт. Девушка опубликовала фото в соцсетях, подтвердив, что ждет ребенка.

Алайна – старшая из дочерей рэпера. Эминем официально удочерил ее в начале 2000-х, когда родная мать девушки боролась с наркотической зависимостью. Артист воспитывал племянницу как родную дочь, и именно она нередко становилась темой его лирических песен начала нулевых. Сегодня 31-летняя Алайна замужем за предпринимателем Мэттом Меллером, с которым они поженились в 2023 году. На свадьбе присутствовали Эминем и Хейли – его единственная биологическая дочь.

Для Эминема 2025 год стал особенно значимым. В марте у него появился первый внук – Эллиот Маршалл Макклинток. Его имя отсылает к настоящему имени музыканта – Маршалл Брюс Мэтерс III. Мальчик родился у Хейли и ее супруга Эвана Макклинтока спустя два года после их помолвки.

Скотт поделилась, что беременность стала для нее самым глубоким и вдохновляющим опытом, который изменил ее взгляд на жизнь. С учетом того, насколько близки отношения Эминема с его дочерьми, фанаты уверены – артист снова погрузится в роль заботливого деда.