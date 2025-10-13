Суд отказался отсрочить заключение Елены Блиновской, но смягчил наказание

Блогер Елена Блиновская, получившая прозвище "королева марафонов желаний", вновь обратилась к суду с просьбой смягчить наказание – но и на этот раз безуспешно. Московский городской суд частично удовлетворил ее апелляцию, сократив срок заключения на полгода – до 4 лет и 6 месяцев, однако в просьбе отсрочить отбывание наказания на девять лет, пока младшей дочери не исполнится 14 лет, отказал.

Заседание проходило по видеосвязи. Блиновская лично обратилась к суду, подчеркнув, что не видела свою младшую дочь с трех лет, а сейчас девочке уже почти шесть. По словам блогера, ее супруг находится в зоне СВО, и разлука с детьми стала для семьи серьезным испытанием.

В зале суда присутствовала и мать блогерши Нина Останина. Она заявила, что "пора отпускать" Елену, так как ей нечем платить долги государству. Женщина заплакала и сообщила, что самое большое желание детей Блиновской – чтобы маму освободили, а папа вернулся с СВО.

Несмотря на эмоциональное заявление, суд оставил основной приговор без изменений. Конфискация имущества также останется в силе. Известно, что в колонию Елена отправится в течение двух недель. Учитывая то время, которое Блиновская уже провела в СИЗО, за решеткой она пробудет еще 1,5 года.

Напомним, в марте этого года Блиновскую признали виновной по делу об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Изначально ей назначили 5 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей, а также запрет на предпринимательскую деятельность сроком на 4 года.