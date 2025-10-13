Елена Блиновская попросила суд не отправлять ее в колонию до 2034 года

Блогер Елена Блиновская, получившая пять лет колонии общего режима, обратилась в суд с просьбой временно не отправлять ее в исправительное учреждение. В поданном обращении защита ссылается на статью 82 УК РФ и просит отсрочить исполнение приговора до тех пор, пока младшему ребенку Блиновской не исполнится 14 лет.

По данным источников, в документе отмечено, что Блиновская признала вину и раскаялась, а также подчеркнуто, что ее дети нуждаются в материнской опеке. Младшей дочери, Авроре, сейчас всего пять лет.

Рассмотрение апелляции назначено на 13 октября. Вопрос будет решаться в Мосгорсуде, где блогер сможет присутствовать лично или подключиться дистанционно из следственного изолятора.





Весной 2023 года Елену Блиновскую задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. В марте текущего года суд признал ее виновной и назначил наказание – пять лет лишения свободы, штраф в размере одного миллиона рублей и запрет на ведение бизнеса сроком на четыре года. Кроме того, с блогера взыскали 587 миллионов рублей в счет ущерба государству.

Адвокаты настаивают, что приговор был чрезмерно суровым. Они просят суд смягчить решение, убрать из дела часть эпизодов и исключить пункт о легализации доходов.

Ранее Блиновская уже обращалась в суд с просьбой остаться с детьми до их совершеннолетия, однако тогда ходатайство отклонили. Теперь защита надеется, что новый запрос будет рассмотрен с учетом семейных обстоятельств.