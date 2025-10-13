Поклонник напал на Билли Айлиш во время концерта в Майами

Фанат схватил певицу, когда она спустилась поприветствовать зрителей. Сейчас Билли Айлиш чувствует себя хорошо, несмотря на то, что сильно ударилась.
Выступление американской певицы Билли Айлиш едва не обернулось трагедией. На концерте в Майами, который артистка дала в рамках своего мирового тура Hit Me Hard and Soft, на нее напал зритель. 23-летняя звезда спустилась со сцены, чтобы поприветствовать гостей своего концерта у барьера, но один из поклонников неожиданно схватил Билли за руку и потянул так сильно, что она ударилась о металлическое ограждение и с трудом устояла на ногах.
Охрана моментально среагировала: мужчину вывели из зала, а Айлиш помогли вернуться на сцену. По словам очевидцев, певица выглядела растерянной, но быстро собралась и продолжила концерт, чем вызвала бурные овации публики.
Инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях – поклонники призвали ужесточить меры безопасности на концертах певицы. Тем более что подобные случаи с ней происходят не впервые. Билли не раз рассказывала, что излишнее внимание фанатов порой переходит все границы и доставляет ей дискомфорт.
Несмотря на происшествие, Билли Айлиш не отменила оставшиеся концерты тура. Сейчас певица готовится к следующему шоу и, как отмечают журналисты, чувствует себя хорошо.
Напомним, недавно артистку заметили в компании актера Нэта Вулфа, с которым, по слухам, у нее роман.