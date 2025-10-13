Поклонник напал на Билли Айлиш во время концерта в Майами

Выступление американской певицы Билли Айлиш едва не обернулось трагедией. На концерте в Майами, который артистка дала в рамках своего мирового тура Hit Me Hard and Soft, на нее напал зритель. 23-летняя звезда спустилась со сцены, чтобы поприветствовать гостей своего концерта у барьера, но один из поклонников неожиданно схватил Билли за руку и потянул так сильно, что она ударилась о металлическое ограждение и с трудом устояла на ногах.

Охрана моментально среагировала: мужчину вывели из зала, а Айлиш помогли вернуться на сцену. По словам очевидцев, певица выглядела растерянной, но быстро собралась и продолжила концерт, чем вызвала бурные овации публики.

Инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях – поклонники призвали ужесточить меры безопасности на концертах певицы. Тем более что подобные случаи с ней происходят не впервые. Билли не раз рассказывала, что излишнее внимание фанатов порой переходит все границы и доставляет ей дискомфорт.

Несмотря на происшествие, Билли Айлиш не отменила оставшиеся концерты тура. Сейчас певица готовится к следующему шоу и, как отмечают журналисты, чувствует себя хорошо.

Напомним, недавно артистку заметили в компании актера Нэта Вулфа, с которым, по слухам, у нее роман.