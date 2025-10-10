Джоли раскрыла новые подробности развода с Питтом и потребовала 33 тысячи долларов

Анджелина Джоли подала заявление в суд, в котором раскрыла новые подробности своего развода с Брэдом Питтом. Поводом стал иск актёра, требующего доступ к её личной переписке в рамках дела о французской винодельне Château Miraval. В ответ Джоли не только представила новые факты, но и потребовала от бывшего мужа 33 тысячи долларов для покрытия судебных расходов.

В материалах, предоставленных суду, Джоли уточнила, что после расставания оставила Брэду доступ и право проживания как в доме в Лос-Анджелесе, так и в поместье во Франции – без какой-либо компенсации. По словам актрисы, она сделала это, чтобы бывшему супругу было проще пережить эмоционально сложное время.

После развода Джоли и дети больше не посещали Miraval: это место, призналась актриса, стало для них символом болезненных воспоминаний. Она подчеркнула, что не просила от Питта финансовой поддержки и вынуждена была продать свою долю в винодельне, чтобы обеспечить семью.





Анджелина также напомнила, что еще в 2017 году предлагала экс-мужу выкупить ее часть. Однако сделка не состоялась: переговоры оказались трудными из-за сильной эмоциональной привязанности к этому дому, где пара венчалась и проводила время с детьми.

Теперь актриса настаивает на возмещении судебных трат, указывая, что не раз просила Питта прекратить давление и отказаться от требования доступа к ее личной переписке.

История с винодельней тянется уже несколько лет. Château Miraval было куплено Джоли и Питтом в 2008 году, а в 2022-м актриса продала свою долю предпринимателю Юрию Шефлеру. Брэд же считает, что сделка нарушила их договоренности, и требует признать ее недействительной.

Напомним, звездная пара поженилась в 2014 году, но уже спустя два года начался громкий бракоразводный процесс. Официально отношения были завершены только в декабре 2024-го. Сейчас между Питтом и детьми сохраняется напряженность: известно, что две дочери уже отказались от его фамилии.

Брэд Питт, которому недавно исполнился 61 год, встречается с дизайнером украшений Инес де Рамон, а Джоли, по слухам, поддерживает особые отношения со своим давним другом Джонни Деппом.