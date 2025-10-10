Алексей Воробьев поделился новыми фото с женой и ее дочерью от первого брака

Алексей Воробьев поделился с подписчиками новым снимком, который сразу растрогал поклонников. На фото певец запечатлен вместе с женой, оперной дивой Аидой Гарифуллиной, и ее дочерью Оливией во время семейного отдыха за городом. Компанию им составила собака породы вельш-корги, а атмосферу кадра Воробьев подчеркнул легендарной композицией Луи Армстронга What a Wonderful World.

На снимке семья позирует со спины у озера – без поз, нарочитых улыбок и фильтров. Для Воробьева и Гарифуллиной такие кадры – редкость: пара предпочитает не афишировать личную жизнь и крайне редко делится совместными кадрами.



Напомним, 37-летний шоумен женился на 36-летней Аиде Гарифуллиной весной 2025 года. Торжество прошло в Москве, но подробности церемонии супруги не раскрывали. Когда пара начала встречаться, также остается загадкой.



До свадьбы личная жизнь обоих нередко становилась темой для обсуждения. Аида была в отношениях с теннисистом и первой ракеткой мира 2000 года Маратом Сафиным и воспитывает дочь Оливию, которой сейчас 9 лет. Алексей, в свою очередь, был замечен в романах с Аней Чиповской, Викторией Дайнеко и Оксаной Акиньшиной. Кроме того, звезда сериала "Деффчонки" участвовал в шоу "Холостяк".

После женитьбы артист не раз признавался, что супруга стала для него главным человеком в жизни. В одном из интервью он рассказал, что старается уделять Аиде максимум внимания и ежедневно приносит ей цветы. А поздравляя жену с днем рождения, Воробьев назвал ее "самым большим счастьем" в своей жизни.

Особое место в его сердце занимает и дочь Аиды – девятилетняя Оливия. Певец признавался, что считает девочку своей:

"У меня теперь есть ребенок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек", – радуется артист.