Ваня Дмитриенко подтвердил роман с 16-летней Анной Пересильд

Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко больше не скрывают свои отношения. Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное 16-летней артисткой в соцсетях, где она и 19-летний исполнитель поцеловались. Несмотря на то что момент поцелуя был слегка "размыт" при монтаже, поклонники уверены – это первое публичное подтверждение их романа.

Видео стало частью промокампании нового трека "Силуэт", над которым молодые артисты работали вместе. Композиция активно распространяется в соцсетях, а ролики с Анной и Ваней набирают сотни тысяч просмотров.

Первые слухи о романе между певцом и звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" появились еще после релиза клипа "Цветаева", где они сыграли влюбленных. После съемок артисты стали чаще появляться вместе, а журналистам даже удалось снять их поцелуй на улице. Тогда ни Ваня, ни Анна не стали давать комментарии, однако теперь их совместное видео выглядит как вполне очевидное признание.

Ранее Анна Пересильд старалась избегать внимания к личной жизни. После расставания с партнером по нашумевшему сериалу "Слово пацана" Ярославом Могильниковым актриса признавалась, что пережила тяжелый период и не хотела выносить личное в публичное пространство.