Брэд Питт заявил, что Анджелина Джоли намерено мешает его третьему браку

Как сообщают инсайдеры, Брэд уже давно готов к новым отношениям и даже планирует жениться на 31-летней бизнесвумен Инес де Рамон. Однако его планы тормозит затянувшийся развод с Джоли, который длится уже почти десятилетие. Питт считает, что бывшая жена намеренно затягивает расторжение брака, возможно, ожидая совершеннолетия их младших детей-близнецов

"Брэд хочет снова жениться, но Анджелина продолжает затягивать процесс, используя это как способ сохранить контроль", – делится источник.

У бывших супругов шестеро детей: трое биологических и трое усыновленных. Сообщается, что отношения Питта с детьми также остаются натянутыми: некоторые из них даже отказались носить его фамилию. Однако актер продолжает поддерживать контакт с близнецами Ноксом и Вивьен.





Несмотря на все трудности, Инес де Рамон стала для Брэда настоящей опорой. Их роман начался в ноябре 2022 года, и пара уже живет вместе в Лос-Анджелесе. Инес, по словам инсайдеров, избегает публичного обсуждения их отношений и даже подписывает соглашения о конфиденциальности со своими деловыми партнерами, чтобы избежать лишнего внимания.

"Инес – именно тот человек, с кем Брэд чувствует себя комфортно. Она помогает ему двигаться вперед, но они оба понимают, что окончание развода – ключевой момент для их совместного будущего", – отмечает источник.



Близкие друзья актера, включая Джорджа Клуни, поддерживают его стремление начать новый этап жизни. По слухам, помолвка Инес и Брэда может состояться уже в 2025 году.



"Все вокруг говорят, что это правильный шаг для Брэда. Это станет не только символом нового начала, но и окончательным завершением его прошлого с Джоли и Дженнифер Энистон", – добавляет инсайдер.

Тем временем Анджелина Джоли продолжает активно участвовать в судебных разбирательствах. Недавно она одержала победу в одном из процессов, обязав Питта предоставить документы, которые могут подтвердить ее обвинения в адрес бывшего мужа.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт отказался сниматься в одном фильме с Джоли.