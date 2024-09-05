"Папа, живи!": Анастасия Волочкова опубликовала редкий кадр с отцом

В прошлом месяце отцу Анастасии Волочковой, заслуженному тренеру сборной России, чемпиону СССР по настольному теннису Юрию Волочкову, исполнилось 77 лет. Тогда балерина не смогла приехать в Санкт-Петербург, чтобы провести рядом с родителем время в его день рождения. Но в сентябре артистка смогла выбраться в Северную столицу ради встречи с близкими.

Анастасия Волочкова сообщила, что состояние ее отца ухудшается. "Папа очень плох", – написала танцовщица в личном блоге перед встречей с родителем. Позднее, оказавшись в родительской квартире, балерина опубликовала редкий кадр с Юрием Федоровичем. "Папа, живи!" – подписала 48-летняя знаменитость снимок, признавшись, что чувствует себя ребенком, пока отец жив.





Напомним, 17 лет назад Юрия Федоровича сразил инсульт. С тех пор он не разговаривает. Однако, по словам Анастасии, ее родитель сохранил сознание и эмоции, поэтому родные понимают его и без слов. Не так давно артистка назвала отца главным мужчиной в своей жизни.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала идею о проверке артистов на трезвость перед их выходом на сцену. Слова балерины приводил женский журнал "Клео.ру".