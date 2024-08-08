"Полный бред": Волочкова высказалась о запрете выступать артистам пьяными

Крупный скандал, который произошел на концерте Глюкозы в Красноярске, коснулся не только ее, но и других звезд. После инцидента всех артистов хотят обязать проходить тест на алкогольное опьянение прямо перед концертом.

Прокомментировать нововведение взялась Анастасия Волочкова. Она заявила, что категорически против таких мер. Балерина считает, что из-за одного артиста не должны страдать другие знаменитости и терпеть это "позорище".

"Почему из-за каких-то некоторых людей, которые выходили с микрофоном, падали, запутывались в шнурах от этих микрофонов в пьяном виде, нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы?" – возмущается экс-прима Большого театра.





Напомним, Волочкова известна своими скандальными выходками, которые, как считают многие, она совершает под действием алкогольного опьянения. Например, во время отдыха на Мальдивах звезда вышла на связь, еле ворочая языком, за что ее раскритиковали не только подписчики, но и коллеги. Так, телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Настю нужно спасать, и предложила ей свою помощь. 48-летняя танцовщица, впрочем, лишь отмахнулась от нее и заявила, что у нее нет проблем с алкоголем.

Ранее Волочкова раскритиковала тех, кто травит покинувшую Россию Пугачеву. Слова балерины приводил женский журнал "Клео.ру".