"Нужно держать субординацию": артистов призвали к доброте после скандала с MIA BOYKA

Недавно на концерте певицы MIA BOYKA (настоящее имя – Мария Бойко) в Надыме произошел неприятный инцидент. На сцену вывели потерявшуюся девочку, на голове которой была маска кошки. Реакция артистки вызвала широкий общественный резонанс.

Артистка, заметив необычный головной убор ребенка, спросила, не является ли девочка котенком или, "не дай Бог", квадробером. Когда девочка ответила, что она действительно квадробер, певица обратилась к зрителям, поинтересовавшись, есть ли среди них те, кто поддерживает это увлечение. Люди хором ответила: "Нет!".

Певица Евгения Freedom раскритиковала Марию беседе с "Клео.ру" отметила, что даже если ребенок выглядел необычно, публично высмеивать его было недопустимо. Певица отметила, что ребенок мог испытывать стресс и страх, ведь он потерялся в толпе, а затем оказался на сцене перед огромной аудиторией.

"У ребенка может быть после такого психологическая травма, тем более она стоит на сцене перед огромной аудиторией. Ведь не каждый взрослый сможет стоять на сцене перед огромной толпой. Это стресс, а ребенок еще и напуган. Не забываем, что девочка потеряла в толпе родителей. Плюс толпа смеялась", – подчеркнула Евгения.

Певица считает, что в такой ситуации артист должен был проявить заботу и поддержку, а не высмеивать ребенка. По ее мнению, MIA BOYKA не имела права выступать "третейским судьей" и публично критиковать девочку.

"Нужно везде держать субординацию. На мой взгляд, можно было поддержать, чтобы наоборот вызвать шквал подбадривающих эмоций, постараться успокоить девочку, а не унижать прилюдно", – отметила собеседница "Клео.ру".

Она также подчеркнула, что психологическая травма, полученная ребенком, может сказаться на нем в будущем, и ему может потребоваться помощь специалистов. Евгения Freedom призвала артистов быть добрее и помнить, что их слова и поступки всегда возвращаются к ним.

Кстати, родители девочки восприняли эту ситуацию крайне болезненно. Они наняли для ребенка психолога, опасаясь, что слова Марии могли нанести ей психологическую травму. Более того, мать девочки, которая после случившегося перестала выходить на улицу, обратилась в полицию с заявлением о публичном оскорблении дочери.

MIA BOYKA же через своих представителей сообщает о намерении решить конфликт мирно. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".