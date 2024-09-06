Париж, шампанское и черная икра: певица Нюша устроила девичник после развода с Сивовым

Три недели назад певица Нюша снова стала свободной женщиной. Их развод с Игорем Сивовым прошел спокойно, без скандалов и выяснений отношений, несмотря на причину разлада в семье. Сама артистка рассказывала, что проблемы в браке начались из-за неверности бизнесмена. В какой-то момент супруги даже решились на свободные отношения, но спасти семью так и не удалось.

А вчера исполнительница хита "Выше" весело провела время в компании подруг в Париже. Она побывала на дне рождения fashion-блогера Марии Лобановой, которая не скупилась на развлечения. Сначала компания отведала деликатесов в шикарном ресторане, а после отправилась в популярное кабаре Crazy Horse, где наслаждались шоу под бокал игристого и с удовольствием фотографировались.

На кабаре праздник жизни не закончился, и девушки решили посетить еще один ресторан, где угостились запеченными улитками. А вот наутро подруги решили устроить себе день шопинга и пошли тратиться в бутик Hermes, где, к слову, стоимость одной сумки стартует с миллиона рублей.





Среди приглашенных на праздник – сплошь девушки модельной внешности. Кроме Нюши и именинницы, в "городе любви" веселились модель Ирина Шарипова, "ангел" бренда Victoria's Secret, Екатерина Григорьева, а также Валентина Абызова – супруга бизнесмена, общественного деятеля и управленца Михаила Абызова.

На следующий день Нюша покинула Францию. Она показала снимок из салона самолета и предложила поклонникам угадать, куда она направляется.

"Куда теперь? Дубай или Абу-Даби?", – кокетничает звезда.

Впрочем, в ОАЭ певица теперь бывает часто. Известно, что после развода дети Нюши остались жить в Дубае вместе с Сивовым. Сама артистка отмечает, что сможет прилетать к ним в любой момент, когда соскучится.

Ранее сообщалось, что связь Нюши с молодым певцом больше не секрет.