MIA BOYKA пригласила в Москву девочку-квадробера, которую обидела на концерте

Недавно в Надыме состоялся концерт известной певицы MIA BOYKA, во время которого на сцену вывели потерявшуюся девочку. На голове у девочки была маска кошки. Посмотрев на голову ребенка, певица спросила: "Не котенок ли ты?" или, "Не дай Бог, квадробер?". Девочка ответила, что она квадробер, и тут артистка обратилась к зрителям с вопросом, есть ли среди них те, кто разделяет это увлечение. И толпа ответила хором: "Нет!".

После случившегося родители наняли психолога для ребенка, поскольку слова Марии могли привести к психологической травме. Более того, мать девочки, которая перестала выходить на улицу после унижения, обратилась в полицию, заявив о публичном оскорблении дочери. Кстати, родительница ничего плохого в увлечении ребенка не видит.



MIA BOYKA через своих представителей попросила мать девочки забрать заявление из полиции. В качестве извинения певица приглашает девочку-квадробера в Москву, чтобы та посмотрела закулисную жизнь артистов.

Родительница обиженного ребенка соглашаться на предложение артистки не торопится, отмечает SHOT. Как отметила женщина, у ее дочери появилась группа поддержки, которая считает, что MIA BOYKA должна принести публичные извинения девочке, которую после случившегося начали травить в школе.