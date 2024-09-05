MIA BOYKA заявила, что квадробинг опасен для общества: "Это ненормально! Мы все видели Олимпиаду"

Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) накануне оказалась в центре крупного скандала. На выступлении в городе Надыме артистка пообщалась с поклонницей, которая вышла к ней в маске кошки и с хвостом. Знаменитость публично осудила хобби девочки и отметила, что квадробинг – это ненормально. Слова звезды попали на камеру и вызвали негодование у общественности.

Между тем мама девочки заявила, что дочь после инцидента боится выходить на улицу и ей требуется помощь психолога. Родительница фанатки MIA BOYKA написала заявление в полицию. Однако даже это не заставило певицу отказаться от своих слов. Мария настаивает, что квадробинг опасен для детей и подростков.

"Это ненормально! И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. Мы все видели Олимпиаду, и никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей", – негодует артистка.

Бойко отмечает, что родители поклонников не раз благодарили ее за то, что со сцены она подает хороший пример их детям. Вот и в этот раз 27-летняя артистка уверена, что поступила правильно, ведь пародировать животных и ходить на четвереньках – не то, что нужно подрастающему поколению.





Мия отмечает, что в некоторых учебных заведениях Америки уже разрешено слушать учителя не за партами, а на полу, как животные. Кроме того, она привела пример, когда мужчину-охотника оправдали за убийство квадробера, думающего, что он олень. Дело в том, что у первого была лицензия на отстрел животных, а второй записал себя оленем в удостоверении личности.

Певица отмечает, что не в силах смотреть на то, как подрастающее поколение ест из мисок, спит на полу и бегает по городу в масках животных. По словам исполнительницы хита "Пикачу", это на Западе привыкли нарушать нормы общества, а в России пока еще есть возможность оградить детей от этого.

Также MIA BOYKA отметила, что ей жаль, что девочка столкнулась с критикой из-за всего произошедшего. Она призвала поклонников в таком случае критиковать ее, а не ребенка. Также она заявила, что с удовольствием встретится с фанаткой лично и проведет с ней время.