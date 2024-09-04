Виктория Боня снова прилетела в Непал ради восхождения на гималайскую гору

Два года назад Виктория Боня была госпитализирована после восхождения на гору Манаслу в Гималаях. Как рассказывала телезвезда, на высоте пять тысяч метров у нее отказали ноги, появились отеки и начался сильный кашель. Тогда она провела некоторое время в одной из больниц Катманду.

В сентябре 2024 года Виктория снова прилетела в Непал ради восхождения на Манаслу. В этот раз знаменитость долго готовилась к покорению вершины и даже успела потренироваться в Альпах. Вылетая в Катманду, телеведущая не смогла сдержать эмоций, она позволила себе заплакать от радости. По словам блогерши, ей хотелось идти к самолету вприпрыжку.

Оказавшись в аэропорту столицы Непала, Боня прошла паспортный контроль, где сотрудник поинтересовался, зачем та оформила визу на 90 дней. Виктория честно ответила, что прибыла для восхождения на Манаслу, поэтому может задержаться при возникновении эксцессов.

"Так это же гора-убийца", – сказал специалист по паспортному контролю.

Виктория Боня, рассказав о беседе с сотрудником, призналась, что немного ошарашена его замечанием. Мол, непонятно, зачем тот позволил себе столь негативное высказывание. Интересно, что следом знаменитость рассказала о трагедии, которая унесла жизнь ее подруги по скалолазанию.