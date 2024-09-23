Ксения Бородина рассказала, какие качества в мужчинах ее отталкивают

После тяжелого развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина долго не могла прийти в себя. Своим поклонникам она заявила, что отныне не будет афишировать личную жизнь, и на протяжении трех лет действительно было неизвестно, есть ли у телеведущей бойфренд. Однако этим летом шатенка встретила любовь в лице Николая Сердюкова и изменила свое решение. Бородина официально объявила о романе с блогером и сообщила, что уже познакомила его с дочерьми.

Однако многие поклонники считают бывшего мужа Алины Акиловой не подходящей парой Ксении. Они уверяют, что 36-летний блогер самовлюбленный и, скорее всего, закрутил с ней роман ради пиара. Впрочем, накануне Бородина рассказала, какие мужчины ее отталкивают, намекая, что этими качествами Сердюков не обладает.

"Хамство, понты, грубость, жадность, глупость", – перечислила 41-летняя экс-ведущая "Дома-2".





В своем блоге Бородина транслирует будни, которые действительно напоминают медовый месяц: возлюбленные постоянно обнимаются и целуются, признаются друг другу в любви и много времени проводят вместе. На днях Ксения показала, как они рисуют друг для друга милые картинки и пишут записки.

Ранее Бородина объяснила, почему публикует так много кадров с возлюбленным. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".