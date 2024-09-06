Бородина объяснила, почему публикует много кадров с новым возлюбленным

Во время съемок проекта "Последний герой" на Алтае Ксения Бородина познакомилась с блогером Николаем Сердюковым, который был одним из участников шоу. Как только работа над выпусками завершилась, телеведущая решила познакомиться с молодым человеком поближе и быстро в него влюбилась. Знаменитость сама сообщила публике о романе с Николаем, выкладывая в Сеть совместные кадры.

За несколько недель Ксения Бородина опубликовала множество фотографий и видео с новым избранником, хотя ранее не раз говорила, что выставлять свою личную жизнь напоказ для нее недопустимо. Телезвезда дала понять, что отреклась от той позиции и с головой погрузилась в новый роман, демонстрируя интернет-пользователям свои чувства к Сердюкову едва ли не в ежедневном формате в личном блоге.

Однако многие не понимают, зачем Ксения Бородина так много снимает возлюбленного. Публика неустанно задает этот вопрос телезвезде. Та решила наконец объяснить свое стремление к демонстрации романтических отношений, причем на примере публикаций своих критиков.





По словам Ксении Бородиной, она показывает своего мужчину ровно по той же причине, что и простые люди выкладывают в Сеть множество фотографий со своим огородом, цветами и любимыми питомцами. "Вы, наверное, это снимаете и выставляете в посты нон-стопом, потому что вы любите это. Ну, такой же ответ. Я люблю человека, нам кайфово вместе", – сказала телеведущая.