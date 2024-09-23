Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака

По информации Super, иск о расторжении брака был подан 16 сентября, а первое судебное заседание назначено на 3 октября. Учитывая, что у пары есть двое несовершеннолетних детей, процесс развода будет проходить в суде.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова начали свои отношения в 2018 году, вскоре после того как музыкант расстался с Матильдой. Несмотря на значительную разницу в возрасте – 18 лет – они тайно связали себя узами брака 20 октября того же года. В 2021 году у них родился первый сын, а через год на свет появился второй ребенок, который стал четвертым для Шнурова.