Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака

Четвертая жена Сергея Шнурова приняла решение о разводе. Это стало неожиданной новостью для поклонников музыканта.
По информации Super, иск о расторжении брака был подан 16 сентября, а первое судебное заседание назначено на 3 октября. Учитывая, что у пары есть двое несовершеннолетних детей, процесс развода будет проходить в суде.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова начали свои отношения в 2018 году, вскоре после того как музыкант расстался с Матильдой. Несмотря на значительную разницу в возрасте – 18 лет – они тайно связали себя узами брака 20 октября того же года. В 2021 году у них родился первый сын, а через год на свет появился второй ребенок, который стал четвертым для Шнурова.
Интересно, что о самой Ольге известно не так много. Она родом из Екатеринбурга и является дочерью миллиардера Валерия Абрамова. Ольга с отличием окончила МГУ по специальности "Международные отношения" и продолжила обучение в Лондоне, где изучала историю искусств. .
На данный момент Сергей Шнуров никак не комментирует ситуацию с разводом. Это молчание вызывает вопросы у поклонников, которые привыкли видеть его открытым и искренним в своих высказываниях. В последние годы музыкант стал меньше появляться на публике, что также может быть связано с изменениями в личной жизни.