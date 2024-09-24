"Услышала голос в голове": Катя Лель решила забрать иск к онкобольному Отару Кушанашвили

"Правдоруб" Отар Кушанашвили не раз в своих роликах насмехался над Катей Лель, которая искренне верит в инопланетян и рассказывает истории о своем похищении иными цивилизациями. Оказалось, что певица устала терпеть высказывания ведущего и подала на него в суд еще в марте. Однако известно об этом стало только в сентябре.

Новость вызвала широкий общественный резонанс, и Лель призывали "пожалеть" Отара, ведь этим летом шоумену диагностировали онкологию, и теперь он проходит тяжелое лечение. Однако исполнительница хита "Муси-пуси" стояла на своем и утверждала, что публичный человек не может открыто высмеивать других людей. По словам Кати, Кушанашвили должен понести наказание, несмотря на проблемы со здоровьем.





Однако накануне артистка неожиданно изменила решение и заявила, что намерена забрать иск к Отару. Об этом уже оповещен адвокат, а сама Лель простила ведущего, который позволил себе нелестные высказывания в ее адрес, уверяет звезда. Катя заявила, что простить онкобольного журналиста ей посоветовал "голос в голове".

"Я сажусь на кровать и слышу в своей голове, как обычно, телепатически бывает: "Дай Отару шанс очистить свою душу кармически". Я такая: "Подождите, стоп! Как я могу это сделать, если он к этому не готов?" И мне сказали: "Он будет готов. Сделай это", – вспомнила артистка.

Напомним, накануне Кушанашвили заявил, что не знает, как реагировать на иск от Лель и пообещал, что больше не будет шутить над певицей. В ответ звезда пожелала Отару скорейшего выздоровления, а также "Божьего благословенья".

Ранее Лель заявила, что ждет от Отара Кушанашвили извинений. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".