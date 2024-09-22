Секреты молодости Виктории Бони: как пластика и уход за кожей помогают ей выглядеть на 20

Виктория Боня всегда была в центре внимания благодаря своей яркой внешности и безупречному стилю. Недавние изменения в её внешнем виде вновь стали предметом обсуждения, поскольку очевидно, что Виктория прибегла к помощи пластических хирургов. По мнению доктора эстетической медицины Натальи Михайловой, эти изменения сделали её ещё красивее и моложе.





На первый взгляд заметно, что Виктории была проведена комплексная пластическая хирургия, включающая как блефаропластику, так и лифтинг, рассуждает эксперт. Верхняя и нижняя блефаропластика внесли значительные изменения в форму глаз, придавая им популярный нынче эффект "лисьего взгляда". По мнению Михайловой, глаза Виктории от природы большие и красивые, однако поднятие верхнего века и иссечение лишней кожи придали им дополнительную выразительность. В сочетании с фронтальным лифтингом, который поднял брови и сделал взгляд более открытым, лицо Виктории стало выглядеть более молодым и свежим.

"Изменения затронули и среднюю часть лица. Натяжка и установка имплантов в области между глазом и скулой сгладили морщины и добавили лицу молодой припухлости, что визуально убавило несколько лет. Скулы Виктории также стали более выразительными благодаря хирургическим имплантам, что подчеркивает их естественную красоту", – отметила Михайлова.

Нижняя часть лица также претерпела метаморфозы, уверяет специалист. По словам Натальи, увеличенные с помощью филеров губы усилили чувственность и придали Виктории более яркий и привлекательный вид. Имплантация угла нижней челюсти и подбородка добавила контурности и чёткости овалу лица, делая его более скульптурным.





Наталья Михайлова отметила, что здесь могут быть использованы как постоянные импланты, так и регулярные инъекции филеров, однако четкость контуров лица говорит в пользу первых. Также очевидно изменение формы носа, что добавило гармонии и симметрии чертам лица Виктории.

Постоянная забота о коже включает регулярные инъекции ботулотоксина и гиалуроновой кислоты, что помогает поддерживать свежий и молодой вид, уверяет доктор. Кроме того, Виктория, несомненно, уделяет большое внимание правильному домашнему уходу за кожей, что также играет важную роль в поддержании результатов пластических операций.

"Виктория Боня демонстрирует успешный пример того, как комбинация различных методов пластической хирургии и регулярного ухода может привести к потрясающим результатам. Её новая внешность подчеркивает индивидуальность и помогает ей выглядеть моложе и привлекательнее, оставаясь в гармонии с её природной красотой", – поделилась мнением эксперт.

Ранее сообщалось, что Боня снова прилетела в Непал для восхождения на гору.