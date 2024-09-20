Костенко рассказала о продаже дома, который строил Тарасов с Бузовой: "Муж ко мне прислушался"

На протяжении нескольких лет Дмитрий Тарасов строил дом своей мечты для Ольги Бузовой. Еще какое-то время футболист делал там ремонт. Но по итогу жить в роскошном особняке спортсмену пришлось не с телеведущей, а с моделью Анастасией Костенко. Супруги провели там 8 счастливых лет, родили четырех детей и недавно сообщили о том, что продали семейное гнездышко.

Накануне Тарасов показал в своем блоге новый дом, который подарил своей супруге. Особняк в Подмосковье полностью соответствует вкусу многодетной мамы. А вот предыдущий дом для Анастасии был неудобным и слишком громоздким, рассказывала сама знаменитость. Поэтому съезжать с этой жилплощади и продавать ее было совсем не жаль, заявила Костенко на вопрос подписчиков.

"Если люди берут новое, значит, они хотят новое, разве нет? Да и зачем нам жалеть? У нас его никто не забрал, мы много лет искали другой дом, всё-таки муж ко мне прислушался и сделал такой подарок", – объяснила жена полузащитника.

30-летняя модель отметила, что в выборе нового дома для нее на первом месте было местоположение. Ведь четверых наследников нужно постоянно возить на учебу, кружки и другие занятия.



Напомним, Тарасов развелся с Ольгой Бузовой в 2016 году. Тогда футболист заявил, что жена не спешила обзаводиться наследниками и ставила на первое место карьеру. Спустя два года Дмитрий женился на Анастасии Костенко, которая подарила спортсмену двоих дочерей и двоих сыновей. Младший появился на свет только в этом году. Недавно супруги рассказывали, что готовы стать родителями в пятый раз.

Ранее сообщалось, что жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу.