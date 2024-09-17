"Еще хочу родить": Татьяна Арнтгольц заявила о готовности стать мамой в третий раз 

Татьяна Арнтгольц уже четыре года счастлива в браке с актером Марком Богатыревым. Звезда сериала "И все-таки я люблю..." стала мамой во второй раз в 2021 году, кроме того, она воспитывает 15-летнюю дочь Машу, которая появилась на свет от союза артистки с Иваном Жидковым. Сама Татьяна признается, что разница между первым и вторым ребенком в 12 лет сыграла свою роль, и материнство для нее ощущается совершенно по-разному.

Арнтгольц рассказала, что дочь родилась, когда ей было всего 27 лет. Тогда она не стала брать перерыв в карьере, и девочка практически все время была с бабушкой. К воспитанию сына Татьяна подходит более осознанно, и даже няни в их доме – редкость, признается звезда экранов.

"С Данилой не хочется столько работать – хочу видеть все, что с ним происходит: как растет, как меняется. Мы с мужем много времени проводим с сыном", – откровенничает 42-летняя актриса.

По словам Арнтгольц, дети абсолютно не помешали ее карьере. Более того, она готова стать мамой в третий раз.

"Машу я родила в 27 лет, а Данилу – в 39, это уже было суперосознанно. Кстати, еще хочу родить", – рассказала о планах супруга звезды "Кухни".





На этот шаг Татьяна готова, в частности, решиться и из-за мужа, который, несмотря на плотный график, во всем поддерживает свою избранницу. По словам актрисы, часто после работы супруг занимается детьми и дает Арнтгольц отдохнуть.

Что касается старшей наследницы Татьяны, то девушка живет иногда у мамы, а иногда у папы. Актеры расстались полюбовно, и Арнтгольц не против того, что девочка проводит много времени с отцом.

Ранее в Сети обсуждали возмутительную выходку мужа Арнтгольц.