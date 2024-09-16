"Я люблю его любым": молодая жена Харламова смирилась с вредными привычками мужа

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук расписались весной этого года. Церемония прошла скромно и, можно сказать, тайно. Оба в ЗАГСе появились в джинсах и белых рубашках, а о событии заранее не объявляли. Расписавшись, пара сразу отправилась в свадебное путешествие, а уже вернувшись в Москву, Гарик устроил для жены пышную свадьбу. Для комика этот брак стал третьим, а вот актриса надела белое платье впервые.

Сама Ковальчук признается, что безумно любит своего супруга. Ради него она уже сменила фамилию и стала Катериной Харламовой, на что крайне редко решаются звезды. Даже все недостатки ведущего Comedy Club не способны испортить отношение 31-летней артистки к супругу. Звезда "Беспринципных" рассказала, что полностью смирилась с его минусами, а их немало: Гарик постоянно опаздывает из-за желания подольше поспать и сутками может пропадать, сидя за компьютером и играя в игры.

"Мы все разные, у каждого из нас свои привычки, и у меня тоже. Но я люблю его любым", – признается актриса.





Нашла Катерина общий язык и с мамой своего 43-летнего супруга. Наталья Харламова души не чает в невестке. Они много времени проводят вместе, и даже в свадебное путешествие свекровь отправилась с молодыми. Сама родительница комика отмечает, что у Гарика и его жены могут быть разные периоды, но это никак не сказывается на ее отношении к Ковальчук.

"Мы с ней всегда, при любых обстоятельствах остаемся вместе", – рассказала с улыбкой мама Гарика.

К слову, вероятно, скоро молодожены сделают Наталью Харламову еще счастливее. Недавно юморист признался, что они с женой мечтают о ребенке и уже работают над этим.

Ранее в Сети обсуждали свадьбу Ковальчук и Харламова, на которую Гарик решил не приглашать дочь от Асмус.

