"Джей Ло тоже со мной сравнивают": Бузова ответила, почему ее новая песня похожа на хит Ваенги

Ольга Бузова встретила осень с новой песней. Трек о любви к России Made in Russia она презентовала накануне, но уже оказалась в центре скандала. Многих удивило, что певица в припеве патриотической песни поет строки на английском языке. Однако куда больше вопросов у народа вызывала музыка. Многие уверены, что она один в один, как в бессмертном хите Елены Ваенги "Желаю".

17 сентября в честь своего нового трека Бузова устроила целую пресс-конференцию, куда пригласила журналистов. В его рамках она впервые прокомментировала обвинения в плагиате и заявила, что такое часто бывает.

"У нас так получилось, что есть семь нот, не всегда с ними близко знакома была, но они есть, их семь. И так или иначе, очень многие композиции в мире где-то по настроению, по задору, по мелодике, по темпу могут быть схожими друг с другом", – высказалась телеведущая.





38-летняя артистка отметила, что ей даже льстит такое сравнение, ведь Еленой Ваенгой она всегда восхищалась. Кроме того, отметила Бузова, ее часто сравнивают и с зарубежными артистками, и она не видит в этом ничего плохого.

"Джей Ло тоже со мной сравнивают... ой, меня с ней", – похвасталась выпускница "Дома-2".

Презентация новой песни Ольги прошла в русском стиле. Гостей она угощала традиционной русской едой: пряниками, винегретом, солеными огурцами и оладьями с чаем из самовара. Перед присутствующими она дважды спела Made in Russia.

Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову заподозрили в беременности.

