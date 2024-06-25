Ждет второй развод? В Сети обсуждают возмутительную выходку мужа Татьяны Арнтгольц

Известная актриса Татьяна Арнтгольц вышла замуж за звезду сериала "Кухня" Марка Богатырева четыре года назад. В 2021 году на свет появился их совместный сын, которого пара назвала Данилой. Муж с женой нечасто рассказывают о личной жизни, однако их союз казался счастливым: в Сеть не попали кадры из ночного клуба, на которых запечатлен супруг Арнтгольц.

На видео Богатырев танцует с незнакомой блондинкой, нежно поглаживая ее по спине и бедрам. В заведение артист пришел без жены и не сразу заметил, что его узнали поклонники и снимают. После этого Марк осознал, что слишком увлекся девушкой.

"Да, что-то я разошелся", – сказал актер.

На ролике, попавшем в Сеть, видно, что Богатырев снял обручальное кольцо, прежде чем упасть в объятья незнакомки. Теперь поклонники Арнтгольц переживают, что актрисе предстоит пережить второй развод. Первый брак звезды сериала "И все-таки я люблю" с Иваном Жидковым распался без малого через пять лет. Тогда Татьяна уверяла, что они с избранником оказались людьми с противоположными взглядами на жизнь.

Посетители ночного клуба, в котором засветился Богатырев, отмечают, что актера часто видели у барной стойки. Возможно, шоумен просто перебрал со спиртным.

Ранее стало известно, что Иван Чуйков едва не изменил Агате Муцениеце в публичном месте. Все произошло на глазах артистки.