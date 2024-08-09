"Не поняла, за что": Брухунова не смогла смолчать после удара по Степаненко

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой снова оказались в центре скандала. Многие считали, что сатирик начал ухаживать за девушкой только в 2018 году, а добившись расторжения брака с Еленой Степаненко быстро женился на молодой пассии. Но оказалось, что все было совершенно иначе, и Петросян на протяжении долгих лет изменял своей законной супруге.

Об этом проговорилась сама Татьяна в интервью, которые она дает крайне редко. Ведущая напрямую спросила у жены Евгения Вагановича, не из-за финансовой ли составляющей она выбрала себе великовозрастного мужа. На что Брухунова возмущенно заявила, что невозможно жить с мужчиной 12 лет без чувств.

Зрители быстро посчитали и выяснили, что Татьяна крутила роман с несвободным сатириком аж целых 6 лет, до того, как он оставил Степаненко. На тот момент девушке исполнилось только 23 года, и, вероятно, предприимчивая дамочка годами "дожимала" комика до развода.

Татьяна, увидев свое имя в скандальных заголовках в прессе, решила ответить на хейт в соцсетях. Она заявила, что не понимает, за что ее снова критикуют, и абсолютно не чувствует себя виноватой.

"Я сегодня вспомнила, что такое хейт благодаря "добрым" комментаторам, которые вновь обрушились на меня. Честно говоря, я совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения", – заявила 35-летняя супруга сатирика, вольготно расположившись на пляже.

Напомним, сейчас Петросян с женой и детьми отдыхает в Сочи на своей роскошной вилле. Днями напролет семейство наслаждается морем, прогулками и вкусной едой. Известно, что даже в отпуск Татьяна прихватила с собой прислугу, чтобы не обременять себя хлопотами по дому и уходом за детьми. А вот хейтеры, судя по всему, нарушили размеренные будни супруги 78-летнего артиста.

Ранее Брухунова показала, как проводит время наедине с мужем в отпуске.