Арзамасова и Авербух назвали дочь редким библейским именем: родилась в счастливый день

8 августа семья Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой пополнилась. На свет появилась дочь. Учитывая, что еще накануне пара беззаботно прогуливалась по столице, роды прошли быстро. В своем блоге звезда "Папиных дочек" поделилась снимком, на котором муж нежно держит ребенка, а она обнимает его за плечи.

Лиза не стала томить и с именем малышки. Девочку они назвали редким библейским именем Лия, которое в переводе с древнееврейского означает "грациозная" и "красивая девушка".

"Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться…", – написала молодая мама под трогательным фото.

Примечательно, что девочка родилась в красивую дату "трех восьмерок". На этот день многие молодожены планируют свадьбу веря, что она принесет счастье.





Авербух и Арзамасова воспитывают сына Льва, которому 14 августа исполнится три года. Кроме того, у фигуриста есть ребенок от первого союза с фигуристкой Ириной Лобачевой – 20-летний Мартин. Появление Лии сделало Илью многодетным отцом.

Напомним, супруги счастливы в браке уже четыре года, однако их история началась гораздо раньше. Впервые спортсмен приметил девушку, когда ей было всего 15 лет. Однако встречаться они начали гораздо позже. Сначала актриса и фигурист держали в тайне свой роман, но папарацци нарушили их планы и сняли мило воркующими в столичном заведении. После этого Илья и Лиза пришли вместе в шоу "Вечерний Ургант" и признались друг другу в любви.

Ранее сообщалось, что Авербух сделал щедрый подарок любимой женщине, при этом не Лизе.