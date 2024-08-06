Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят"

Семья Евгения Петросяна отправилась в отпуск на море. Его супруга Татьяна Брухунова объявила об этом своим поклонникам и заявила, что на целый месяц остается без работы. Семейный отдых муж с женой организовали по традиции в Сочи, где у комика имеется роскошная вилла. Именно там каждый год проводит август семья.

Впрочем, в этот раз семейство едет в обновленном составе, ведь осенью прошлого года на свет появилась дочь Петросяна и Брухуновой, которую назвали Матильда. Многие уверены, что девочку, как и сына Вагана, Татьяна родила не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако 35-летняя жена комика отрицает все обвинения.

Своим поклонникам возлюбленная Евгения Вагановича рассказывает, что дети ей совсем не в тягость. С малышами она успевает и работать, и путешествовать. И даже в отпуске находит время, чтобы побыть наедине с мужем. В своем блоге Татьяна показала, как 78-летний юморист срезает виноград с собственного участка, а потом они вместе идут наслаждаться ужином.

"Чем мы занимаемся, пока спят дети", – написала под кадрами жена артиста.





Известно, что без помощи в путешествие Брухунова не поехала и взяла с собой нянь для малышей. В соцсетях она показывала, что купила семь билетов. А по приезде в Сочи вся семья отпраздновала день рождения сотрудницы, которая присматривает за Ваганом, и даже заказали для нее праздничный торт.

Ранее молодая жена Петросяна, наконец, раскрыла правду о его детях.