Волосатые подмышки и зона бикини: Лера Кудрявцева поделилась неоднозначным фото с пляжа

Уже несколько недель Лера Кудрявцева отдыхает на побережье Черного моря в Болгарии. За границей она проводит время с семьей и четырехлетней дочерью Машей. В своем блоге блондинка делится снимками природы курорта и выкладывает свои фотографии. Однако в этот раз ведущая шоу "Секрет на миллион" решила пошутить.

Она снялась, вольготно устроившись на шезлонге в купальнике. Себе Лера приклеила накладные усы, а в подмышечные впадины и в зону бикини положила водоросли, которые имитировали волосы.

"Выезжаю на Олимпиаду", – написала блондинка под снимком.





Известно, что в этом году в скандальных играх участвуют трансгендеры, которые вошли в состав женской сборной по боксу. Спортсмены из Алжира и Тайваня легко победили всех своих соперниц и в скором времени будут биться за золото в финале.

Поклонники Кудрявцевой оценили юмор телезвезды и оставили множество комментариев. Многие продолжили шутить на тему скандальной Олимпиады в Париже.

"Для этой Олимпиады слишком скромно", "Оййй, не могу. Ну сильно красиво для Олимпиады", "Смеюсь в голос, шедеврально", – высказались подписчики блондинки.

Известно, что в Болгарию Кудрявцева отправилась без мужа, что в очередной раз спровоцировало слухи о разладе в семье. Напомним, в начале этого года Лера заявила, что уходит от супруга, обвинив его в алкоголизме. Впрочем, потом телеведущая удалила пост и отправила Игоря Макарова в рехаб.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева представила публике нового мужчину на фоне слухов о разводе.