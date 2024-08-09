Пугачева выдвинула требования жильцам своей дачи: проверит с ног до головы

За годы работы в России Алла Пугачева успела сколотить немаленькое состояние. В ее владении несколько квартир в столице, недвижимость за рубежом, нашумевший замок в поселке Грязь и дача на берегу Истринского водохранилища, которую Примадонна подарила своему внуку Никите Преснякову. Однако продать трехэтажный особняк у семейства не получилось ни за 225 миллионов рублей, ни за 150. Тогда предприимчивая певица решила сдавать жилье, чтобы оно не простаивало.





Так, дом общей площадью 760 "квадратов" с шестью спальнями, сауной, хаммамом, бильярдной, лаундж-зоной, кинотеатром, киностудией и личным пирсом сейчас могут позволить себе все желающие с двумя миллионами рублей. Именно столько придется платить ежемесячно за жилье, в котором двери и лестницы сделаны из ценных пород массива дуба, а стены – из мрамора.





Впрочем, сдавать кому попало свой дом Пугачева не намерена. Журналисты связались с риелтором, занимающимся этим объектом, и выяснили, что к арендаторам у Аллы Борисовны очень строгие требования.

"Должны прислать скан паспорта, чтобы арендодатель смог все проверить. Так как он публичная личность, сами понимаете, успешный арендатор предварительно пройдет серьезную проверку", – заявил риелтор.

Известно, что в ежемесячный платеж уже включены услуги охраны и платежи, которые взымает администрация поселения. А вот счетчики придется оплачивать самостоятельно. Отмечается, что на территории дома может жить прислуга. Для этих целей построен отдельный домик площадью 80 квадратных метров.

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