Оставил без присмотра: с 18-летней невестой Лепса стряслась беда во Франции

Совсем недавно 18-летняя Аврора Киба отдыхала в Турции вместе с Григорием Лепсом. Однако отпуск шоумена подошел к концу, и он вернулся в Россию. Сейчас артист погрузился в работу и выступает с концертами, а его невеста решила продолжить отдыхать и отправилась во Францию.

Однако беззаботный вояж вчерашней школьницы омрачила неприятность, которая с ней стряслась. Не успела Киба насладиться заграничным шопингом, спустив кругленькую сумму в европейских бутиках, как ее ограбили. Девушка лишилась только что купленной пары обуви за 1000 евро (почти 100 тысяч рублей по нынешнему курсу).

"Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли – вот вам и Ницца", – расстроилась невеста артиста.





А сейчас Киба уже в Монако, шикует на деньги, которые ей дали родители. Известно, что Григорий положил глаз на девушку из состоятельной семьи. По слухам, мать Авроры против ее отношений с 62-летним певцом. А вот девушка якобы без памяти влюблена и даже собиралась переезжать в загородный дом своего жениха, но не смогла из-за запрета родителей. Между тем известно, что Лепс уже сделал предложение юной прелестнице и ждет от нее ответа.

Ранее сообщалось, что поклонники шокированы тем, что сотворил с собой 62-летний Лепс. Некоторые подозревают, что артист таким образом хочет понравиться молодой возлюбленной.