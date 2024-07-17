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Среда 17 июля

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Кудрявцева представила публике нового мужчину после слухов о разводе: "Это Леша. Он классный"

Кудрявцева представила публике нового мужчину после слухов о разводе:

Блондинка заявила, что он потряс ее своей внешностью.

Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже 11 лет. Однако в этом году в семье случился разлад. Блондинка обвинила мужа в алкоголизме и заявила, что приняла решение с ним развестись. Правда, после этого ведущая шоу "Секрет на миллион" удалила пост и отметила, что таким образом хотела напугать мужа, чтобы тот взялся себя в руки.

Сейчас отношения в паре, кажется, нормализовались. Макаров бросил пить, а Лера снова смогла вернуться к работе. График Кудрявцевой в последнее время очень плотный, и большую часть времени она проводит в самолетах. В своем блоге 53-летняя телеведущая показала мужчину-стюарда, с которым она познакомилась в полете. Она призналась, что была шокирована эффектным внешним видом парня.

"А это Лёша. Помню, как-то в самолете поднимаю глаза и вижу стюарда, еле вмещающегося в проход. У меня челюсть отпала, если честно, уж больно он был колоритным. Слово за слово, короче, парень оказался добрым и классным", – рассказала о своем приятеле блондинка.

Фото: соцсети/@lerakudryavtseva

Вероятно, Кудрявцева решила показать сотрудника авиакомпании после того, как в Сети завирусился ролик со стюартом-красавцем по имени Даниил. Однако тот парень оказался женатым, и Лера представила россиянкам нового мужчину, не менее эффектного, чем предшественник.

Ранее Кудрявцева назвала имя настоящей любовницы Яна Абрамова.

17 июля 2024, 22:00
Елизавета Федорова
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