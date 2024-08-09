Собчак пожаловалась на свою внешность под фото крупным планом: "Без фильтров огромные"

Внешность Ксении Собчак часто подвергается критике. Многие хейтят журналистку за отсутствие вкуса, неумение наносить макияж и перебор с фильтрами и фотошопом. Сама экс-ведущая "Дома-2" признается, что не считает себя красавицей, однако полностью довольна своей внешностью и принимает себя со всеми изъянами.

Поклонники отмечают, что заявления Ксении Анатольевны не ладятся с ее социальными сетями. В блоге звезды почти каждый снимок тотально отретуширован и приукрашен, о чем они напоминают журналистке всякий раз. Собчак не выдержала и оправдалась за использование фильтров на своих фото.

"Обвиняют меня, нехорошие люди, за "бузовские фильтры-палочки" в соцсетях. Ну без фильтров поры огромные!" – объяснилась теледива.





Напомним, Ксению часто критикуют не только за ее внешность, но и за высказывания. Так, недавно Собчак в блоге Леры Кудрявцевой заявила, что в восторге от того, как прошло открытие Олимпиады в Париже. Пользователи Сети поспешили упрекнуть за это ведущую. Та, в свою очередь, оправдалась и заявила, что это был сарказм.

Ранее решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети.