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Среда 17 июля

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Решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети: "Гага Анатольевна"

Решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети:

Журналистка примерила смелый образ, за что была высмеяна.

Ксения Собчак любит экспериментировать со своим имиджем. Журналистка то волосы перекрасит в смелый цвет, то шокирует поклонников необычным нарядом. На этот раз экс-ведущая "Дома-2" снова решила примерить на себя образ, который многим показался "экзотическим". 

Ксения предстала перед камерами в готическом образе. Журналистка надела длинное кожаное платье с акцентом на плечах, покрасила ногти в черный и сделала смелый мейкап: слегка неровные темные стрелки с блеском.

Поклонники, которые и так часто подшучивают над Собчак за ее манеру одеваться, не прошли мимо и в этот раз. Они начали сравнивать Ксению с другими знаменитостями, которые славятся своими безумными образами.

"Гага Анатольевна", "На Мерлина Мэнсона стала похожа", "Стилист явно за что-то мстил", "Ну ведь сразу же видно, что образ-то украденный!!! Вы что, Ксения Анатольевна, думаете, что люди не поняли, что вы под Татьяну Буланову косите?" – смеются комментаторы под фото. 

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Сама Собчак, как известно, на насмешки и критику в свой адрес не обращает внимания. Правда, судя по всему, все же читает и берет на заметку. Так, зимой Ксению высмеяли за то, что она поправилась. Теледива проигнорировала обвинения в своей привычной манере, но быстро привела себя в порядок. 

Ранее Ксения Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением. 

18 июля 2024, 01:00
Ксения Собчак. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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