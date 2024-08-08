Дистрофия или анорексия? Исхудавшая Варнава напугала публику - фото

Недавно 39-летняя Екатерина Варнава призналась, что ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту, поскольку она не могла самостоятельно справиться с тяжелым периодом в жизни. И хоть артистка и рассказывает об улучшениях своего состояния, поклонники считают, что ей стоит сменить специалиста, поскольку проблема налицо.

Когда звезда шоу Comedy Woman опубликовала в популярной соцсети кадр, на котором позирует напротив зеркала в закрытом купальнике, интернет-пользователи пришли в ужас. Екатерина показалась им чересчур худой. По мнению поклонников, артистка нужно срочно перестать худеть. Более того, ей якобы необходимо хоть немного поправиться. Мол, вид болезненный. И это несмотря на то, что сейчас Варнава находится в санатории, откуда вещает о хорошем здоровье и качественном сне.





Екатерина Варнава наверняка в курсе домыслов публики, которая гадает, чем же больна артистка. "Дистрофия?", "Очень похоже на анорексию", "Надо срочно спасать девчонку", – комментируют фанаты снимок артистки. Эти высказывания знаменитость предпочла оставить без ответа. Она не стала успокаивать всполошившуюся публику.